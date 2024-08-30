Дачников призвали срочно разбросать по участку арбузные корки с одной целью

«БелНовости»: арбузные корки помогут избавиться от вредителей на даче

Арбузные корки, разбросанные по участку, помогут избавиться от вредителей. Срочно сделать это дачников призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, если раскидать арбузные корки вечером, цель по уничтожению нежелательных насекомых будут достигнута: они обратят внимание на сладкую «приманку» и за ночь «облепят» кусочки ягоды. Утром дачнику останется только собрать корки и выбросить.

Еще один вариант применения арбузных корок на даче — положить их в компостную яму. Они начнут разлагаться и таким образом дополнительно усилят действие компоста как удобрения.

Ранее в августе дачникам порекомендовали разбросать по участку яичную скорлупу, чтобы уничтожить слизней и медведок.