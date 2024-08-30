Девушка втайне сделала ДНК-тест ребенку брата жениха и опозорилась

Пользователь Reddit с ником ThrowRASILtester рассказал историю о том, как невеста его брата решила сделать ДНК-тест его дочери втайне от него. Мужчина заявил, что таким поведением девушка опозорила себя.

Автор поста объяснил, что несколько лет назад удочерил ребенка его лучших друзей, который остался сиротой. Он отметил, что никогда не скрывал этот факт от своих близких, однако многие все равно думали, что девочка является его биологической дочерью, несмотря на то, что ребенок не похож на него внешне.

Недавно герой истории встречался со своим братом и его невестой в родительском доме. Она случайно увидела фотографию, на которой рассказчик был с настоящими родителями его приемной дочери. Невеста брата обратила внимание на мать девушки и спросила, кто это. После того, как она получила ответ, девушка замолчала. По словам автора публикации, она могла подумать, что мать его дочери была его возлюбленной, и девочка была их общим ребенком.

После этого невеста брата втайне от всех сделала тест ДНК ребенка, который не выявил родства между рассказчиком и девочкой. «Она подошла ко мне с результатами и помахала ими у меня перед лицом, сказав, что я забочусь о ребенке от любовника мертвой женщины. Она сказала это мне в присутствии моей дочери», — описал он ситуацию. Он добавил, что рассказчица подумала, что настоящая мать девочки изменяла герою истории с другим мужчиной при жизни.

Пользователь объяснил девушке, что удочерил девочку. «Она покраснела и ушла. Мой брат в ярости сказал, что я опозорил его невесту. Но я сказал, что она опозорилась сама, проведя ДНК-тест чужого ребенка и предъявив мне результаты», — поделился воспоминаниями рассказчик.

В комментариях поведение девушка сочли бестактным. «Такой идиотизм — это вообще законно? Искать в жизни случайных детей неожиданные драматичные повороты?», «Твой брат поступит глупо, если женится на этой девушке. Кто вообще проводит ДНК-тест чужих детей?» — возмутились они.

Ранее другая пользовательница Reddit сделала ДНК-тест и узнала неприятную для себя правду. После этого она решила развестись с мужем.