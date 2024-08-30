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16:20, 30 августа 2024Наука и техника

Доказана польза сна в выходные

MedicalXpress: компенсированный сон в выходные снижает риск заболеваний

Фото: Jordan Bauer / Unspalsh

Ученые доказали, что люди, которые «наверстывают» потерянный сон в выходные дни, имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об открытии рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 90 903 человека из масштабного проекта UK Biobank. Ученые анализировали связь между компенсированным сном в выходные дни и риском сердечных заболеваний, разделяя участников на четыре группы по количеству компенсированного сна. Самая значительная группа компенсированного сна продемонстрировала на 19 процентов меньшую вероятность развития сердечных заболеваний по сравнению с группой с наименьшим уровнем сна в выходных.

Особенно заметным было снижение риска (на 20 процентов) среди тех, кто регулярно испытывал недостаток сна в будние дни и компенсировал его в выходные. Этот результат подчеркивает важность компенсаторного сна для здоровья сердца, показывая, что даже временное восполнение сна может иметь положительный эффект.

Таким образом, компенсаторный сон в выходные дни может быть полезной стратегией для снижения риска сердечных заболеваний, особенно для тех, кто регулярно сталкивается с недосыпанием в течение рабочей недели.

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      Александр Еникеев
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