Доказана польза сна в выходные

MedicalXpress: компенсированный сон в выходные снижает риск заболеваний

Ученые доказали, что люди, которые «наверстывают» потерянный сон в выходные дни, имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об открытии рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 90 903 человека из масштабного проекта UK Biobank. Ученые анализировали связь между компенсированным сном в выходные дни и риском сердечных заболеваний, разделяя участников на четыре группы по количеству компенсированного сна. Самая значительная группа компенсированного сна продемонстрировала на 19 процентов меньшую вероятность развития сердечных заболеваний по сравнению с группой с наименьшим уровнем сна в выходных.

Особенно заметным было снижение риска (на 20 процентов) среди тех, кто регулярно испытывал недостаток сна в будние дни и компенсировал его в выходные. Этот результат подчеркивает важность компенсаторного сна для здоровья сердца, показывая, что даже временное восполнение сна может иметь положительный эффект.

Таким образом, компенсаторный сон в выходные дни может быть полезной стратегией для снижения риска сердечных заболеваний, особенно для тех, кто регулярно сталкивается с недосыпанием в течение рабочей недели.