Душившему россиянок племяннику «домодедовского упыря» отказали в отправке на СВО

Племяннику и подражателю «домодедовского упыря» маньяку Федору Продану отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ходатайство осужденного было отклонено, он останется отбывать срок в колонии особого режима ИК-6 «Торбеевский централ» на территории Республики Мордовия.
Ранее Продан подал ходатайство с просьбой зачислить его в штурмовой отряд «Шторм-Z» для осужденных.
Федор Продан является племянником и поклонником дяди Ивана Продана, известного как «домодедовский упырь», который раздевал женщин догола, а после расправлялся с ними. На его счету четыре загубленные жизни. Любимое орудие преступления Продана-младшего — бельевая веревка.