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13:39, 30 августа 2024Силовые структуры

Душившему россиянок племяннику «домодедовского упыря» отказали в отправке на СВО

Душившему женщин маньяку Федору Продану отказали в отправке на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Племяннику и подражателю «домодедовского упыря» маньяку Федору Продану отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ходатайство осужденного было отклонено, он останется отбывать срок в колонии особого режима ИК-6 «Торбеевский централ» на территории Республики Мордовия.

Ранее Продан подал ходатайство с просьбой зачислить его в штурмовой отряд «Шторм-Z» для осужденных.

Федор Продан является племянником и поклонником дяди Ивана Продана, известного как «домодедовский упырь», который раздевал женщин догола, а после расправлялся с ними. На его счету четыре загубленные жизни. Любимое орудие преступления Продана-младшего — бельевая веревка.

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      Владимир Седов
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