Эвакуация туриста с горы в России на вертолете попала на видео

МЧС: эвакуация туриста с горы в Кабардино-Балкарии на вертолете попала на видео

Эвакуация туриста с горы в Кабардино-Балкарии на вертолете попала на видео. Кадры публикует волонтерский поисково-спасательный отряд МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что мужчина из Екатеринбурга получил травму при камнепаде в верховьях ущелья Безенги на высоте 3,7 тысячи метров. Он проходил путь в составе группы из 11 человек. Участники спустили пострадавшего на высоту 3,2 тысячи метров, откуда его забрал вертолет со спасателями.

Ранее на Ключевской Сопке трех туристов засыпало камнями. Путешественники находились на высоте около четырех тысяч метров, они смогли сами дойти до дома вулканологов, откуда их забрали на вертолете.