Глава МИД Венгрии прибыл в Санкт-Петербург

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Санкт-Петербург

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург. Об этом глава МИД сообщил в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Санкт-Петербург», — написал Сийярто на своей странице.

Венгерский министр сопроводил свою публикацию геометкой и фотографией, на которой он выходит из самолета. При этом Сийярто не обозначил цели своего визита.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о «военном психозе» Европейского союза касательно конфликта на Украине.