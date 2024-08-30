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12:50, 30 августа 2024Мир

Глава МИД Венгрии прибыл в Санкт-Петербург

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Санкт-Петербург

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург. Об этом глава МИД сообщил в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Санкт-Петербург», — написал Сийярто на своей странице.

Венгерский министр сопроводил свою публикацию геометкой и фотографией, на которой он выходит из самолета. При этом Сийярто не обозначил цели своего визита.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о «военном психозе» Европейского союза касательно конфликта на Украине.

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      Елизавета Мытарева
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