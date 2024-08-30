Приднестровье запретят называть по-румынски

Президент ПМР Красносельский собирается запретить название «Транснистрия»

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский собирается запретить название «Транснистрия» из-за ассоциаций с фашизмом. Об этом сообщает издание Noi.md.

«Некоторые называют Приднестровье Транснистрией, то есть территорией за Днестром. (...) За время существования Транснистрии (область оккупации Молдавии Румынией в годы Второй мировой войны, — прим. "Ленты.ру") с августа 1941 по 1944 года было совершенно множество преступлений против евреев», — заявил политик. Он добавил, что название ассоциируется с фашизмом и нацизмом.

Уже осенью инициативу по приравниванию термина «Транснистрия» к символам фашизма и нацизма внесут в парламент.

В молдавском и румынском языках словом «Транснистрия» называют территорию непризнанной республики.

Губернаторство Транснистрия было частью оккупационной территории нацисткой Румынии с 1941 по 1944 года на территории части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части Молдавской ССР.