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08:28, 30 августа 2024Мир

Харрис раскрыла свою реакцию на выход Байдена из президентской гонки

CNN: Харрис узнала о выходе Байдена из президентской гонки, готовя блины дома

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис узнала о выходе американского лидера Джо Байдена из президентской гонки, находясь дома и готовя блины для своих родственников. Об этом политик сообщила в своем первом предвыборном интервью каналу CNN.

«В то июльское воскресенье я была дома и готовила блины с беконом для своих племянниц, когда зазвонил телефон. Это был Джо Байден, и он рассказал мне, что решил выйти из гонки. И я спросила его, уверен ли он в своем решении, он ответил — "да"», — рассказала она.

Харрис отметила, что в тот момент ее первая мысль была не о ней самой, а «о Байдене и том, что с ним будет дальше».

Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью избежала темы России и Украины. Основное внимание она сфокусировала на вопросах внутренней политики США. Из вопросов внешней политики Харрис обратила внимание только на тему поставок оружия Израилю в случае своей победы.

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      Дарья Устьянцева
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