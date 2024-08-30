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08:06, 30 августа 2024Экономика

Количество одежных брендов из Турции в России удвоилось

«Ъ»: к концу 2024 года число основанных в Турции fashion-ретейлов вырастет до 24

Фото: Mahmoud Ajjour / Keystone Press Agency / Global Look Press

К концу 2024 года число основанных в Турции работающих в России fashion-ретейлов вырастет до 24. Об этом сообщили «Коммерсанту» («Ъ») в Nikoliers.

Уточняется, что это более чем в два раза превышает показатели начала 2022 года, когда их было 11. Согласно данным Fashion Consulting Group (FCG), в 2022–2023 годах из 27 новых иностранных розничных компаний 26 процентов пришлось на Турцию. Кроме того, на российском рынке активно расширяются уже работающие в стране турецкие продавцы, такие как LC Waikiki, Colin's, DeFacto, Koton.

Как отмечает издание, активному выходу турецких fashion-сетей в РФ способствовал уход с российского рынка международных брендов после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в российских торговых центрах с января 2024 года уже появились магазины восьми зарубежных брендов. Среди них — турецкая сеть товаров для дома Chakra, ретейлер электроники Tecno из Китая, бренд косметики из Армении 22|11 Cosmetics, а также марки одежды Ellsay и Baasploa из Китая, Josiny из Южной Кореи, Laurel из Германии и Rinascimento из Италии, рассказали в CORE.XP.

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      Марина Совина
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