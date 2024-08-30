Макрон назвал оправданной выдачу Дурову гражданства Франции

Макрон: выдача Дурову гражданства Франции была оправданной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал оправданной выдачу гражданства республики основателю Telegram Павлу Дурову. Его слова передает BFMTV.

«Это решение мы приняли в 2018 году, и я считаю его совершенно оправданным», — заявил французский лидер.

Макрон добавил, что считает правильным предоставление гражданства «выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила материал о встрече Дурова с президентом Франции в 2018 году. По данным издания, в ходе встречи обсуждался вопрос выдачи гражданства основателю мессенджера. В 2021 году Дуров получил французский паспорт.