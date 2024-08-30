Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:45, 30 августа 2024Экономика

Маск предсказал США банкротство

Маск: США идут к банкротству из-за роста государственных расходов

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Власти США ведут государство к банкротству. Об этом написал в социальной сети X (ранее Twitter) ее владелец Илон Маск.

По его словам, причина такого развития событий — это растущие государственные расходы, которые, в свою очередь, вызывают инфляцию.

Ранее Маск заявил о том, что в какой-то момент в западных странах разразится гражданская война.

Кроме того, он убежден, что победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах обернулась бы катастрофой для Соединенных Штатов. В то же время республиканец Дональд Трамп, по мысли Маска, может спасти демократию.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ пригрозил депутату Рады из-за информации о потере F-16. Она напомнила ему еще о двух инцидентах

      ЭСК РФС признал ошибкой судьи неназначенный пенальти в матче «Динамо» с «Краснодаром»

      Лукашенко поговорил с иностранными лидерами в свой юбилей

      26-летняя москвичка отбилась от насильника и обратила его в бегство

      Обвиняемого в расправе над российским правозащитником поместили под стражу

      Маск предсказал США банкротство

      Помилованного вагнеровца заподозрили в расправе над россиянкой с дочерью

      Ученые впервые смогли измерить амбиполярное поле Земли

      Звездная стилистка назвала вечно модную одежду на осень

      Сырский доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше