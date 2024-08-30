МЧС заявило о беспорядочных ударах ВСУ по мирному населению в Курской области

МЧС России: ВСУ беспорядочно атакуют мирное население в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят беспорядочные удары по мирному населению в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артема Шарова.

«ВСУ продолжают нанесение беспорядочных ударов по мирным жителям Курской области», — подчеркнул он.

По словам Шарова, сотрудники МЧС России ежедневно обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы, которые запустили украинские войска по населенным пунктам. Данные действия проводятся для минимизации последствий атак, добавил он.

Ранее взрывотехники МЧС России обнаружили и уничтожили в одном из населенных пунктов Курской области три кассеты от американской ракеты HIMARS. По их данным, всего в Курской области было ликвидировано 156 взрывоопасных предметов.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.