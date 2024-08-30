Зампред СБ Медведев: Киев пытается вернуть Донбасс при помощи Запада ради денег

Киев пытается вернуть контроль над Донбассом при помощи Запада ради денег. Так действия Украины объяснил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что на территории Луганской и Донецкой народных республик залегает почти половина всех полезных ископаемых Украины, которые оцениваются в 7,3 триллиона долларов. В то же время, по оценке Медведева, на территории, оставшейся под контролем Киева, находится лишь 5 процентов запасов полезных ископаемых.

Кроме того, Медведев напомнил слова сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) о намерениях Запада использовать ресурсы Украины совместно с Киевом. «Поэтому утраченное неонацистским режимом надо вернуть во что бы то ни стало! Жизни простых украинцев не имеют значения. Вот и весь циничный интерес зеленых мясных и волосатых навозных мух из англосаксонского мира», — подытожил зампред Совбеза.

Ранее Медведев процитировал Библию и предрек Украине судьбу Содома и Гоморры.