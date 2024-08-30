Медведев заявил, что Украина лишилась почти всех источников дохода

Украина лишилась почти всех источников дохода. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за этого Киев хочет вернуть себе Донбасс. Медведев отметил, что больше половины ресурсной базы полезных ископаемых на Украине приходилось на Донбасс.

«Экономическая основа украинской государственности подорвана. Незаконно полученная (...) в конце XX века ресурсная база вернулась в родную страну. Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится», — резюмировал Медведев.

Ранее зампред Совбеза высказался о миграционной политике России. По его словам, работа в этой сфере продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в России в 2024 году. Он также подчеркнул, что в России есть проблемы с миграционной политикой, о которых «неоднократно говорили».