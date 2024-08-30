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00:32, 30 августа 2024Россия

В изменениях закона о психиатрической помощи увидели угрозу россиянам

Юрист Гриценко назвала поправки в закон о психиатрии угрожающими пациентам

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Новые поправки в закон о психиатрической помощи, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года, несут в себе угрозу для пациентов и коррупционные риски. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила медицинский юрист, адвокат Ирина Гриценко.

Поправки были приняты в августе 2023 года. Они уточняют перечень прав пациентов психиатрических больниц, а также устанавливают процедуру ограничения этих прав. Теперь процедура определяется правительством — соответствующий приказ Минздрава также вступает в силу 1 сентября. Раньше конкретного порядка прописано не было, и медицинские работники могли принимать решение по своему усмотрению.

Врачи получили возможность временно ограничивать некоторые права пациентов психиатрических больниц, в частности на ведение свободной переписки, получение и отправку корреспонденции и денег, прием посетителей, а также право покупать и использовать предметы первой необходимости, средства связи и личные вещи. Решение об ограничении прав должно быть внесено в медицинскую карту с указанием конкретных оснований, формы ограничения прав пациента, обоснования выбора именно таких мер и продолжительности устанавливаемых ограничений. Последняя не должна превышать 15 дней, хотя при необходимости этот срок можно продлевать.

Теперь, получается, у нас главный врач может ограничивать доступ к пациенту, который находится в медицинском учреждении на лечении, всех фактических лиц, вдобавок, ограничивая переписку этого лица с иными лицами. Я считаю, что на самом деле это очень сильное изменение, которое связано с тем, что меняется режим, установленный равным для всех, независимо у тебя есть психиатрическое заболевание или нет

Ирина Гриценкоадвокат

По ее словам, человек, который не совершал никаких правонарушений, не содержится под стражей и не наказан по приговору суда, фактически лишается огромного количества прав, которые у него есть по закону.

«Я защищала человека, у которого не было психиатрического диагноза, но ему неправильно его поставили и поместили на принудительное лечение. И только если бы своевременно он не сообщил об этом своим родителям, и родители, соответственно, не нашли меня как адвоката, он был бы пролечен по полной программе без наличия диагноза», — отметила в разговоре с «Лентой.ру» адвокат Ирина Гриценко.

Она добавила, что столь существенное расширение прав врачей психиатрических больниц может представлять определенную коррупционную опасность.

«Если бы это определялось решением суда, я бы ничего не сказала. Мнение суда у нас имеет огромное значение. Но здесь, получается, [ключевым] будет мнение отдельного лица, которое возглавляет это учреждение. А давать такой объем прав чиновнику, фактически — я считаю, это просто создание коррумпированной системы», — констатировала Гриценко.

«Лента.ру» направила запрос в Минздрав по поводу изменений в закон о психиатрической помощи и возможных рисках для пациентов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ноябре 2023 года заявляла, что в России распространены нарушения прав пациентов психбольниц. По ее словам, в медицинских учреждениях такого типа выявили низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии и отсутствие приватности в туалетных комнатах.

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      Игорь Дмитров
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