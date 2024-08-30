Минобороны показало уничтожение украинского танка в Курской области

Минобороны показало видео с моментом уничтожения танка ВСУ в Курской области

Министерство обороны (МО) России показало кадры с моментом уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную позицию танка ВСУ», — говорится в сообщении.

На снятых, по всей видимости, ночью кадрах сверху видна цель. В один момент ракурс меняется, после чего ролик показывает пораженный объект.

По данным оборонного ведомства, танк украинских войск был уничтожен в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее Минобороны показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами Вооруженных сил Украины. По их данным, в плен были взяты военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.