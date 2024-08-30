Мирные жители пострадали при атаках ВСУ на российский регион

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область

Два жителя пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона», — написал чиновник.

Еще один человек пострадал при повторной атаке дрона. Обоих пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Помимо того, повреждения получили легковой автомобиль и кровля частного дома.

В этот же день в Белгородской области беспилотник ударил по машине, в которой находился российский чиновник. Речь идет о главе Малиновского сельского поселения Игоре Старцеве, который ехал на обследование села Петровка после сброса взрывчатки с беспилотника.