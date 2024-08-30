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14:55, 30 августа 2024Экономика

Москвичей предупредили об опасно жарких выходных

МЧС: в Москве в выходные ожидается опасная жара до 31 градуса Цельсия

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В выходные, 31 августа и 1 сентября, в Москве ожидается сильная жара. Об опасном метеорологическом явлении предупредили жителей столицы в управлении МЧС.

Температура воздуха в эти дни может достигать плюс 31 градуса Цельсия, отметили в ведомстве. Спасатели посоветовали москвичам быть осторожными и внимательными на улице, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

Помимо этого, в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал 35-градусную жару в Центральном и Южном федеральных округах. Высокие температуры в ближайшие дни будут фиксироваться в Воронежской и Липецкой областях, Крыму, Краснодарском крае и нескольких других регионах.

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      Нина Ташевская
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