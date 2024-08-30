Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:48, 30 августа 2024Силовые структуры

Мужчина попытался вывезти кокаин с логотипом Apple из российского порта и попался

В порту Петербурга задержали мужчину за попытку вывезти кокаин с логотипом Apple

Фото: Frank Hoermann / IMAGO / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался вывезти кокаин с логотипом Apple из порта в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, злоумышленник был задержан уже за рулем машины. В багажнике его автомобиля силовики обнаружили набитые сумки, а в них — 32 килограмма запрещенных веществ, расфасованных в брикеты с логотипом американской компании для дальнейшего сбыта.

Уточняется, что стоимость обнаруженного кокаина может достигать 400 миллионов рублей. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он уже привлекался к ответственности по статье о контрабанде запрещенных веществ.

Ранее в Москве полиция изъяла у 30-летнего пассажира такси флакон от пены для бритья с кокаином. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

      На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

      Реклама

      Появились кадры последствий удара ВСУ по Белгороду

      Дачников призвали срочно разбросать по участку арбузные корки с одной целью

      При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

      Мужчина попытался вывезти кокаин с логотипом Apple из российского порта и попался

      Украину обвинили в двойных стандартах из-за нежелания эксгумировать жертв Волынской резни

      Возлюбленная Джонни Деппа родом из России снялась топлес

      На Украине расширили выполняющую закон о запрете УПЦ службу

      В Белгороде обстреляли жилой таунхаус

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше