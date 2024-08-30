Мужчина попытался вывезти кокаин с логотипом Apple из российского порта и попался

В порту Петербурга задержали мужчину за попытку вывезти кокаин с логотипом Apple

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался вывезти кокаин с логотипом Apple из порта в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, злоумышленник был задержан уже за рулем машины. В багажнике его автомобиля силовики обнаружили набитые сумки, а в них — 32 килограмма запрещенных веществ, расфасованных в брикеты с логотипом американской компании для дальнейшего сбыта.

Уточняется, что стоимость обнаруженного кокаина может достигать 400 миллионов рублей. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он уже привлекался к ответственности по статье о контрабанде запрещенных веществ.

Ранее в Москве полиция изъяла у 30-летнего пассажира такси флакон от пены для бритья с кокаином. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ.