На Кавказе прохожий пытался раздеть женщину в никабе со словами «муфтий запретил»

В Дагестане прохожий пытался снять с женщины никаб со словами «муфтий запретил»

На Кавказе прохожий пытался раздеть женщину в никабе со словами «муфтий запретил». Инцидент, произошедший на улицах Дагестана, попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Голос Дагестана».

На кадрах видно, как мужчина, активно жестикулируя, обругал женщину, а затем начал дергать ее за платок и попытался снять с нее религиозный головной убор. «Ты зачем это надела?» — возмущался прохожий.

Когда мужчине сделала замечание другая женщина, тот заявил, что имеет право так поступать, так как, с его слов, «муфтий же запретил [ношение никаба]». Чем закончился конфликт — неизвестно.

Ранее, 3 июля, муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов на территории региона. Затем аналогичное решение приняли и в некоторых других российских территориях.

