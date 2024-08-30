На популярную блогершу напал с оружием бывший отчим

Отчим напал на популярную блогершу из Венесуэлы Eixchelb и выстрелил в нее

На популярную блогершу из Венесуэлы Эйчел Берротеран, известную как Eixchelb, напал бывший отчим. Об этом сообщает NBC Miami.

Луис Дамас, бывший муж матери блогерши, без приглашения приехал к ним в Майами. Между экс-супругами разгорелся конфликт, в ходе которого Дамас обвинил падчерицу в том, что она стала причиной их расставания. В какой-то момент он ворвался в квартиру, достал оружие и заявил о желании расправиться с падчерицей.

Обнаружив блогершу в одной из комнат, мужчина выстрелил в нее, однако промахнулся. «Он наставил на меня оружие. Я кинулась на пол, начала кричать и умолять его не делать этого. Спустя какие-то секунды я слышу выстрел и пуля, я не преувеличиваю, прошла в считаных сантиметрах от меня», — рассказала Берротеран.

Затем между матерью блогерши и бывшим мужем возникла потасовка. Женщине удалось успокоить экс-партнера, однако он потребовал, чтобы ему помогли убрать улики с места преступления. Пригрозив им расправой в случае обращения в полицию, Дамас ушел.

Берротеран с матерью обратились в больницу, а на следующий день все-таки сообщили об инциденте правоохранителям. Позднее бывшего отчима блогерши арестовали по ряду обвинений.

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