Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:37, 30 августа 2024Интернет и СМИ

На популярную блогершу напал с оружием бывший отчим

Отчим напал на популярную блогершу из Венесуэлы Eixchelb и выстрелил в нее
Эйчел Берротеран

Эйчел Берротеран. Фото: @eixchelb

На популярную блогершу из Венесуэлы Эйчел Берротеран, известную как Eixchelb, напал бывший отчим. Об этом сообщает NBC Miami.

Луис Дамас, бывший муж матери блогерши, без приглашения приехал к ним в Майами. Между экс-супругами разгорелся конфликт, в ходе которого Дамас обвинил падчерицу в том, что она стала причиной их расставания. В какой-то момент он ворвался в квартиру, достал оружие и заявил о желании расправиться с падчерицей.

Обнаружив блогершу в одной из комнат, мужчина выстрелил в нее, однако промахнулся. «Он наставил на меня оружие. Я кинулась на пол, начала кричать и умолять его не делать этого. Спустя какие-то секунды я слышу выстрел и пуля, я не преувеличиваю, прошла в считаных сантиметрах от меня», — рассказала Берротеран.

Материалы по теме:
«Я была им очарована» Бывшая жена серийного убийцы рассказала правду о жизни с ним. Ее история потрясла миллионы людей
«Я была им очарована»Бывшая жена серийного убийцы рассказала правду о жизни с ним. Ее история потрясла миллионы людей
17 июня 2024
Миллионы людей с радостью следили за счастливой жизнью матери восьми детей. Теперь весь мир убежден, что ей нужна помощь
Миллионы людей с радостью следили за счастливой жизнью матери восьми детей. Теперь весь мир убежден, что ей нужна помощь
3 августа 2024

Затем между матерью блогерши и бывшим мужем возникла потасовка. Женщине удалось успокоить экс-партнера, однако он потребовал, чтобы ему помогли убрать улики с места преступления. Пригрозив им расправой в случае обращения в полицию, Дамас ушел.

Берротеран с матерью обратились в больницу, а на следующий день все-таки сообщили об инциденте правоохранителям. Позднее бывшего отчима блогерши арестовали по ряду обвинений.

Ранее популярная российская блогерша Карина Аракелян рассказала, что ее пытался изнасиловать поклонник. По словам инфлюэнсерши, она согласилась на встречу с молодым человеком, который оказывал ей знаки внимания, однако он увез ее за пределы Москвы и начал приставать.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

      На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

      Реклама

      Украину обвинили в двойных стандартах из-за нежелания эксгумировать жертв Волынской резни

      Возлюбленная Джонни Деппа родом из России снялась топлес

      На Украине расширили выполняющую закон о запрете УПЦ службу

      В Белгороде обстреляли жилой таунхаус

      Бывшему начальнику российского СИЗО запросили восемь лет за избиение педофила

      На популярную блогершу напал с оружием бывший отчим

      Парк российской стратегической авиации обновят

      У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше