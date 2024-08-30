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07:11, 30 августа 2024Силовые структуры

На складе в Подмосковье полицейские выявили 120 нелегальных мигрантов

Полиция выявила на складе в Пушкино 120 нелегальных мигрантов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Московской области полицейские при поддержке Росгвардии выявили 120 нелегальных мигрантов из стран СНГ и Африки. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает «МВД Медиа».

По данным силовиков, в отношении мигрантов составили административные протоколы за нарушение режима пребывания, 19 привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность в России, 31 человек отправлен в спецучреждение до исполнения решения суда.

Полиция проводит дополнительные мероприятия для установления и задержания организаторов незаконной миграции.

29 марта сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов объявил о новых мерах против чиновников, пустивших в страну нелегальных мигрантов.

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      Владимир Седов
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