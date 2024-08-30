Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:44, 30 августа 2024Бывший СССР

На Украине расширили выполняющую закон о запрете УПЦ службу

Гончаренко: правительство Украины расширило выполняющую запрет УПЦ службу

Фото: Alina Smutko / Reuters

Правительство Украины расширило штат Государственной службы по этнополитике и свободе совести, выполняющей закон о запрете деятельности УПЦ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Правительство увеличивает количество работников аппарата Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести с 41 до 64. Хочу отметить, что именно эта служба будет выполнять закон о запрете деятельности УПЦ», — написал он.

20 августа Верховная Рада приняла законопроект о запрете УПЦ. В соответствии с ним церковным общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью (РПЦ). Принятие законопроекта поддержали 265 из 450 украинских парламентариев.

После этого, 24 августа, закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он прокомментировал это фразой «украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

      На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

      Реклама

      Появились кадры последствий удара ВСУ по Белгороду

      Дачников призвали срочно разбросать по участку арбузные корки с одной целью

      При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

      Мужчина попытался вывезти кокаин с логотипом Apple из российского порта и попался

      Украину обвинили в двойных стандартах из-за нежелания эксгумировать жертв Волынской резни

      Возлюбленная Джонни Деппа родом из России снялась топлес

      На Украине расширили выполняющую закон о запрете УПЦ службу

      В Белгороде обстреляли жилой таунхаус

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше