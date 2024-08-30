На Украине расширили выполняющую закон о запрете УПЦ службу

Гончаренко: правительство Украины расширило выполняющую запрет УПЦ службу

Правительство Украины расширило штат Государственной службы по этнополитике и свободе совести, выполняющей закон о запрете деятельности УПЦ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Правительство увеличивает количество работников аппарата Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести с 41 до 64. Хочу отметить, что именно эта служба будет выполнять закон о запрете деятельности УПЦ», — написал он.

20 августа Верховная Рада приняла законопроект о запрете УПЦ. В соответствии с ним церковным общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью (РПЦ). Принятие законопроекта поддержали 265 из 450 украинских парламентариев.

После этого, 24 августа, закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он прокомментировал это фразой «украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей».