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10:05, 30 августа 2024Мир

На Западе заявили о последствиях потери Украиной пилота F-16

The Telegraph: потеря одного из пилотов F-16 нанесет большой урон

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потеря одного из пилотов, обученных летать на истребителе F-16, нанесет больший урон, чем сам факт потери самолета. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Руководство страны надеялось, что западные самолеты дадут ее войскам преимущество на поле боя (...) Однако смерть одного из немногих пилотов F-16 на Украине нанесет больший урон, чем потеря самолета. Американские чиновники говорят, что подполковник [Алексей] Месь был одним из шести пилотов в стране, обученных летать на F-16», — отмечается в материале издания.

При этом авторы подчеркивают, что поставленные Данией и Нидерландами истребители не являются новейшими моделями. Было отмечено, что они редко будут применяться в зоне боевых действий из-за возможностей российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первый полученный истребитель F-16. Предполагается, что он потерпел крушение не из-за ударов со стороны России, а в результате ошибки пилота.

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      Максим Габриелян
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