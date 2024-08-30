Начальница миграционного отдела раскрыла персональные данные россиянки ее поклоннику

В Черкесске начальница отдела миграции раскрыла данные девушки ее поклоннику

В Карачаево-Черкесии начальница миграционного отдела раскрыла персональные данные девушки ее поклоннику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, сначала ФСБ обратила внимание на сотрудницу Ольгу Б. из-за регистрации нелегалов. Однако вскоре силовики выяснили, что знакомый подозреваемой попросил ее посмотреть, замужем ли понравившаяся ему девушка. Тогда начальница отдела миграции попросила коллег узнать это и рассказала приятелю полученную информацию.

Теперь против женщины возбуждено дело о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее в Томской области следователи возбудили уголовное дело против начальницы миграционного пункта регионального управления МВД России, предупреждавшей коммерсанта о проверках правоохранительных органов.