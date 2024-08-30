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20:59, 30 августа 2024Силовые структуры

Начальница миграционного отдела раскрыла персональные данные россиянки ее поклоннику

В Черкесске начальница отдела миграции раскрыла данные девушки ее поклоннику

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии начальница миграционного отдела раскрыла персональные данные девушки ее поклоннику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, сначала ФСБ обратила внимание на сотрудницу Ольгу Б. из-за регистрации нелегалов. Однако вскоре силовики выяснили, что знакомый подозреваемой попросил ее посмотреть, замужем ли понравившаяся ему девушка. Тогда начальница отдела миграции попросила коллег узнать это и рассказала приятелю полученную информацию.

Теперь против женщины возбуждено дело о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее в Томской области следователи возбудили уголовное дело против начальницы миграционного пункта регионального управления МВД России, предупреждавшей коммерсанта о проверках правоохранительных органов.

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      Екатерина Кашурникова
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