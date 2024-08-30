Нераспроданные новостройки предложили передавать в соцнаем

В Госдуме предложили передавать нераспроданные новостройки в социальный наем

Нераспроданные квартиры в новостройках могут начать передавать в социальный наем. Соответствующее предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Автором инициативы выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В тексте документа поясняется, что на сегодняшний день в стране простаивает порядка 77 миллионов квадратных метров первичного жилья, что эквивалентно 70 процентам от общего объема новостроек. За год показатель прибавил шесть миллионов «квадратов». Не находя покупателя, объекты постепенно ветшают. В то же время в очередях на получение жилплощади годами стоят сотни тысяч россиян.

«С учетом вышеизложенного предлагается обязать российских застройщиков передавать государству или региональным органам власти под организацию социального жилья сроком на 10 лет те жилые помещения, которые не были выкуплены в течение трех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию», — призывают парламентарии.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о выдаче нового жилья бесплатно тем гражданам, кто утратил его в результате чрезвычайных ситуаций. Прежде всего эту льготу хотят распространить на жителей Орска, потерявших дома из-за наводнения в апреле.