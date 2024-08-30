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08:27, 30 августа 2024Бывший СССР

Объект промышленности поврежден в Полтавской области

Полтавская ОВА сообщила о повреждении объекта промышленности ударом ВС России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Объект промышленности поврежден в Полтавской области ударом Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

Пронин сообщил, что российские военные ударили по объекту промышленности в ночь на 30 августа с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Подробностей о местоположении и характеристиках объекта чиновник не уточнил.

«В результате атаки никто не пострадал», — подчеркнул глава Полтавской ОВА.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» сообщило о повреждении объектов инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях. В частности, повреждения получили объекты транспортной инфраструктуры в Богодуховском районе Харьковской области.

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      Алевтина Запольская
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