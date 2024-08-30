Объект промышленности поврежден в Полтавской области ударом Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.
Пронин сообщил, что российские военные ударили по объекту промышленности в ночь на 30 августа с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Подробностей о местоположении и характеристиках объекта чиновник не уточнил.
«В результате атаки никто не пострадал», — подчеркнул глава Полтавской ОВА.
Ранее оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» сообщило о повреждении объектов инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях. В частности, повреждения получили объекты транспортной инфраструктуры в Богодуховском районе Харьковской области.