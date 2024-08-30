Песков назвал теплыми отношения Путина и Лукашенко

Песков назвал теплыми и конструктивными отношения Путина и Лукашенко

Отношения президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко являются теплыми и конструктивными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Действительно, очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения между Путиным и Лукашенко, и во всех смыслах союзное нам государство Беларусь», — сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что Путин всегда направляет личные подарки Лукашенко по случаю его дня рождения. Как уточнил официальный представитель Кремля, они бывают разные.

30 августа российский лидер поздравил белорусского президента с днем рождения. Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного. «Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летия», — сказано в письме президента РФ. Глава государства подчеркнул, что Лукашенко является настоящим патриотом Белоруссии.