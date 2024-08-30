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14:14, 30 августа 2024Мир

Польша пресекла мошенническую схему украинцев с детьми

Премьер Польши Туск рассказал о мошеннической схеме граждан Украины с детьми

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Граждане Украины пользуются мошеннической схемой, по которой получают от польских властей 800 злотых (порядка 19 000 рублей) за ребенка, в то время как их дети даже не находятся на территории Польши. Об этом рассказал польский премьер-министр Дональд Туск, его цитирует РИА Новости.

«Мы сделали это для того, чтобы выявить злоупотребления. Я имею в виду то, что выплаты более 800 злотых получали также на детей, которые вообще не находились в Польше», — сказал глава польского правительства.

Как пояснил Туск, с введением нового закона уличенные в мошенничестве родители с Украины будут лишены выплаты в 800 злотых, а также оштрафованы еще на 100 злотых. Выплаты для этой категории украинцев также планируется сократить, добавил он.

Ранее стало известно, что цыгане используют поддельные украинские паспорта, чтобы получать социальные выплаты и пособия в Швейцарии.

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      Виктория Кондратьева
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