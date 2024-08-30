Порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе

Порноактриса кубинского происхождения Луна Стар раскрыла, как бойфренд относится к ее съемкам в фильмах для взрослых. На эту тему она высказалась в подкасте Pillow Talk, выпуск вышел на YouTube.

Она рассказала, что уже два с половиной года встречается с бойфрендом. Как отметил ведущий подкаста Райан Паунелл, ее возлюбленный — известный кинорежиссер.

«Не буду врать, я знаю, что моя работа немного задевает его», — призналась Стар. По словам порнозвезды, она уверена, что бойфренд смотрит все откровенные фильмы, в которых она снимается, хотя он и уверяет ее в обратном.

Она также отметила, что возлюбленный попросил ее не сниматься с несколькими определенными порноактерами. «Он сказал, что то, как я целовалась с ними, было чересчур», — пояснила Стар.

Ранее порноактер Алекс Иллюстрейтс, муж порнозвезды Сары Иллюстрейтс, рассказал о ревности к жене из-за ее работы. Он заявил, что монтирует видео с ее участием и поначалу это вызывало у него стресс.