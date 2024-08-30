Россиян предупредили о новом правиле въезда в Индонезию

Прибывающие в Индонезию иностранцы будут заполнять электронную анкету

Все прибывающие в Индонезию иностранные туристы, в том числе россияне, теперь будут заполнять электронную анкету. О новом правиле въезда в эту страну Азии соотечественников предупредили в посольстве России в Индонезии, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале дипведомства.

Уточняется, что специальную форму можно заполнить на сайте sshp.kemkes.go.id. Там нужно будет указать персональные данные, дату прибытия и номер рейса, наличие симптомов оспы обезьян и контактов с зараженными людьми, а также посещенные за последние 21 день страны. После этого на портале сформируется QR-код, необходимый для прохождения пограничного контроля. В посольстве отметили, что такая мера принята для минимизации риска завоза в страну оспы обезьян.

Ранее российских туристов призвали проявлять осторожность и бдительность и по возможности не покидать места проживания в столице Индонезии Джакарте. Из-за проходящих в стране протестов путешественникам порекомендовали избегать массовых скоплений людей.