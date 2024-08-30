Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:02, 30 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили о новом правиле въезда в Индонезию

Прибывающие в Индонезию иностранцы будут заполнять электронную анкету

Фото: Devi Rahman / INA Photo Agency / Imago / Globallookpress.com

Все прибывающие в Индонезию иностранные туристы, в том числе россияне, теперь будут заполнять электронную анкету. О новом правиле въезда в эту страну Азии соотечественников предупредили в посольстве России в Индонезии, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале дипведомства.

Уточняется, что специальную форму можно заполнить на сайте sshp.kemkes.go.id. Там нужно будет указать персональные данные, дату прибытия и номер рейса, наличие симптомов оспы обезьян и контактов с зараженными людьми, а также посещенные за последние 21 день страны. После этого на портале сформируется QR-код, необходимый для прохождения пограничного контроля. В посольстве отметили, что такая мера принята для минимизации риска завоза в страну оспы обезьян.

Ранее российских туристов призвали проявлять осторожность и бдительность и по возможности не покидать места проживания в столице Индонезии Джакарте. Из-за проходящих в стране протестов путешественникам порекомендовали избегать массовых скоплений людей.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ пригрозил депутату Рады из-за информации о потере F-16. Она напомнила ему еще о двух инцидентах

      Глава Еврокомиссии назвала переговоры способом подчинить Украину России

      ЭСК РФС признал ошибкой судьи неназначенный пенальти в матче «Динамо» с «Краснодаром»

      Лукашенко поговорил с иностранными лидерами в свой юбилей

      26-летняя москвичка отбилась от насильника и обратила его в бегство

      Обвиняемого в расправе над российским правозащитником поместили под стражу

      Маск предсказал США банкротство

      Помилованного вагнеровца заподозрили в расправе над россиянкой с дочерью

      Ученые впервые смогли измерить амбиполярное поле Земли

      Звездная стилистка назвала вечно модную одежду на осень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше