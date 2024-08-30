Россиянам предложили авиабилеты на популярный курорт Азии по сниженным ценам

«Аэрофлот» снизил цены на авиабилеты из Москвы на Бали

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» снизила цены на авиабилеты из Москвы на Бали. Об этом пишет Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

Стоимость прямого перелета на популярный курорт Азии стала сопоставима со стыковочными рейсами. Так, в частности, билеты из российской столицы в Денпасар и обратно (с 14 по 29 декабря) предлагаются за 101,6 тысячи рублей. За багаж путешественникам придется заплатить еще 19,6 тысячи рублей.

«Буквально неделю назад прямой перелет по тому же маршруту в те же даты предлагался нацперевозчиком более чем вчетверо дороже, за 465 тысяч рублей», — пишет источник.

При этом не исключается, что такая большая разница в стоимости объясняется динамическим ценообразованием. «Спрос в дни начала продаж мог оказаться очень высоким, и онлайн-системы отреагировали на него автоматическим увеличением тарифов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что интерес российских путешественников к отдыху на Бали кратно вырос после новостей о запуске прямых рейсов из Москвы. Отмечается, что спрос на перелеты на индонезийский остров возрос в три раза.