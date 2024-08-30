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14:26, 30 августа 2024Путешествия

Россиянам предложили авиабилеты на популярный курорт Азии по сниженным ценам

«Аэрофлот» снизил цены на авиабилеты из Москвы на Бали

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» снизила цены на авиабилеты из Москвы на Бали. Об этом пишет Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

Стоимость прямого перелета на популярный курорт Азии стала сопоставима со стыковочными рейсами. Так, в частности, билеты из российской столицы в Денпасар и обратно (с 14 по 29 декабря) предлагаются за 101,6 тысячи рублей. За багаж путешественникам придется заплатить еще 19,6 тысячи рублей.

«Буквально неделю назад прямой перелет по тому же маршруту в те же даты предлагался нацперевозчиком более чем вчетверо дороже, за 465 тысяч рублей», — пишет источник.

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При этом не исключается, что такая большая разница в стоимости объясняется динамическим ценообразованием. «Спрос в дни начала продаж мог оказаться очень высоким, и онлайн-системы отреагировали на него автоматическим увеличением тарифов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что интерес российских путешественников к отдыху на Бали кратно вырос после новостей о запуске прямых рейсов из Москвы. Отмечается, что спрос на перелеты на индонезийский остров возрос в три раза.

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      Фариза Бацазова
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