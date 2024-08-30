Россияне тушили сигареты о семилетнего мальчика и угрожали ему газовой горелкой

В Калининградской области двое мужчин тушили сигареты о семилетнего мальчика

В поселке Маломожайское в Калининградской области двое мужчин тушили сигареты о семилетнего мальчика и угрожали ему газовой горелкой. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По сведениям издания, 62-летний россиянин и его 50-летнний приятель в прошлом конфликтовали с матерью ребенка. Они заметили мальчика на улице, подошли к нему и стали заламывать руки.

Мужчины угрожали ребенку расправой и всячески над ним издевались. Когда несовершеннолетний вырывался, он рассказал обо всем матери. Та обратилась к правоохранителям.

Спустя некоторое время удалось задержать 50-летнего мучителя, его товарища ищут. В отношении жителей Калининградской области возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области мужчина напал на школьника, катающегося на самокате на площади Победы.