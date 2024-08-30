Россиянин из-за шума ударил лопатой подростка на мопеде и был задержан

В Калининграде осудят мужчину за удар лопатой подростка на мопеде

Перед Калининградским областным судом предстанет местный житель, который ударил лопатой подростка из-за сильного шума его мопеда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Материалы уголовного дела по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ уже поступили в суд. Решается вопрос о назначении судебного заседания.

По версии следствия, все произошло 10 июня в Озерске. Обвиняемый увидел ранее незнакомого ему подростка, проезжающего на мопеде по улице Мичурина, вышел на дорогу и ударил его по руке штыковой лопатой. В результате этого у потерпевшего диагностировали рубленую рану кисти.

В разговоре с силовиками мужчина пояснил, что напал на ребенка из-за сильного шума, который издают мопеды и питбайки. По его словам, подростки часто ездят на них по проезжей части и раздражают его маму, которая страдает от повышенного давления.

Ранее в Кировской области задержали 36-летнего жителя, который вывез к кладбищу мужа своей знакомой, заставил его вырыть себе яму и избил лопатой.

