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16:43, 30 августа 2024Силовые структуры

Российский адвокат пообещал за семь миллионов рублей свободу подследственному

В ЛНР арестовали адвоката, обещавшего за 7 млн рублей свободу подследственному

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Луганской народной республике суд арестовал адвоката по делу о покушении на мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, защитник встретился в кафе с представителями подследственного и сказал им, что может повлиять на расследование дела и освободить фигуранта от ответственности. Он попросил семь миллионов рублей, которые якобы собирался передать должностным лицам для решения вопроса. Однако он никак не мог повилять на следствие.

Когда обвиняемый получил один миллион рублей, его задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено дело по части 3, статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОМВД Басманного района Москвы подполковника полиции Сергея Андреева, обвиняемого в совершении должностного преступления ради помощи жене-адвокату.

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      Екатерина Кашурникова
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