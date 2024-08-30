Щенки енотовидной собаки и медведь попали в фотоловушку во Владимирской области

Во Владимирской области несколько диких животных попали в фотоловушку. Соответствующие фото публикует местный портал «6 Канал».

Известно, что камера установлена на территории Клязьминско-Лухского заказника. В ее объектив за два летних месяца в разное время суток успели попасть жующий траву заяц-беляк, лиса, а также щенки енотовидной собаки, волк и медведь.

Ранее в августе тигрица Елена также попала на видео в Амурской области. Краснокнижная хищница попала в фотоловушку в окрестностях села Вольного в Архаринском округе. Мониторинг вели специалисты Хинганского заповедника: они связывают ее появление с восстановлением популяции кабана.