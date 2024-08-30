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07:01, 30 августа 2024Забота о себе

Сексолог дала рекомендации по возвращению уверенности в себе после разрыва

Фото: Keenan Constance / Unsplash

Игнорировать свои чувства после расставания нельзя, считает сексолог Шамира Ховард. Способы вернуть уверенность в себе и в собственной привлекательности после разрыва она назвала в беседе с изданием Hypebae.

По словам Ховард, прежде всего нужно оплакать потерю. «Будь то ведение дневника, сеансы терапии или выделение определенных моментов для горя, позвольте себе признать и прожить свои эмоции. Примите концепцию медленной заботы о себе, ухаживая за собой с помощью практик осознанности, таких как йога или просто созерцание природы», — посоветовала она.

После этого нужно установить четкие границы с бывшим партнером: лучше ограничить общение и отписаться от него в социальных сетях, рассказала специалистка. «Затем найдите время, чтобы подумать о разрыве, оценить, насколько произошедшее соответствует вашим личным ценностям и целям. Обратитесь за поддержкой к доверенным лицам или к психотерапевту, чтобы справиться с чувством вины и потери», — предложила Ховард.

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Чтобы снова погрузиться в сексуальную жизнь, отметила она, нужно открыто говорить потенциальным партнерам о границах отношений и своем статусе. «Отдавайте приоритет взаимному удовольствию и исследованиям, свободным от сравнений с прошлым опытом», — рекомендовала эксперт, добавив, что изучить потребности тела помогут интимные игрушки и мастурбация.

Мастурбация может быть полезным инструментом, помогающим справиться с разбитым сердцем. Примите свои фантазии без осуждения, признав, что во время акта самоудовлетворения нормально думать даже о своем бывшем. Подумайте об изучении новых форм сексуальной близости, таких как аудиоэротика или порно, чтобы улучшить свой сольный опыт

Шамира Ховардсексолог

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет полной девушке, жалующейся на пикантную проблему, с которой она сталкивается во время секса. По словам женщины, у нее два партнера, один из которых имеет мало опыта в сексе, а другой — человек с инвалидностью, и их половые органы из нее выскальзывают.

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      Александра Лисица
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