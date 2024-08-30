Следствие намерено арестовать элитные иномарки арестованного генерала Попова

Следствие хочет наложить арест на на иномарки арестованного генерала Попова

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СК) намерено добиться ареста элитных люксовых иномарок арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова. Об этом в пятницу, 30 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным следствие, обеспечительный арест будет наложен, как на люксовые иномарки, принадлежащие обвиняемому так и фигурирующий в деле земельный участок размером в три гектара. В собственности у Попова Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью несколько миллионов рублей. До наложения обеспечительного ареста на имущество, следователи намерены провести оценку ущерба по делу.

Генерал армии запаса Павел Попов был задержан в четверг, 29 августа. Предварительно, его задержание связано с обслуживанием и деятельностью парка «Патриот», работу которого он контролировал с 2021 по 2024 год.

Позже 235-й окружной военный суд в Москве арестовал экс-замминистра обороны до 29 октября. По словам адвоката, его подзащитный не признал своей вины в инкриминируемом ему преступлении.

Попов владеет участком площадью 2400 квадратных метров в коттеджном поселке «Баллини» — он находится в так называемой подмосковной Швейцарии, в семи километрах от МКАД. Точная стоимость дома экс-замглавы ведомства неизвестна, однако самый дешевый объект там стоит 40 миллионов рублей, а средней ценовой категории — 200 миллионов рублей.