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07:44, 30 августа 2024Силовые структуры

Следствие намерено арестовать элитные иномарки арестованного генерала Попова

Следствие хочет наложить арест на на иномарки арестованного генерала Попова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СК) намерено добиться ареста элитных люксовых иномарок арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова. Об этом в пятницу, 30 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным следствие, обеспечительный арест будет наложен, как на люксовые иномарки, принадлежащие обвиняемому так и фигурирующий в деле земельный участок размером в три гектара. В собственности у Попова Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью несколько миллионов рублей. До наложения обеспечительного ареста на имущество, следователи намерены провести оценку ущерба по делу.

Генерал армии запаса Павел Попов был задержан в четверг, 29 августа. Предварительно, его задержание связано с обслуживанием и деятельностью парка «Патриот», работу которого он контролировал с 2021 по 2024 год.

Позже 235-й окружной военный суд в Москве арестовал экс-замминистра обороны до 29 октября. По словам адвоката, его подзащитный не признал своей вины в инкриминируемом ему преступлении.

Попов владеет участком площадью 2400 квадратных метров в коттеджном поселке «Баллини» — он находится в так называемой подмосковной Швейцарии, в семи километрах от МКАД. Точная стоимость дома экс-замглавы ведомства неизвестна, однако самый дешевый объект там стоит 40 миллионов рублей, а средней ценовой категории — 200 миллионов рублей.

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      Владимир Седов
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