Собянин рассказал об инновационных проектах в сфере транспорта

Собянин: в Москве начинают работу несколько инновационных проектов по транспорту

В Москве реализуют сразу несколько инновационных проектов в транспортном секторе. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, начали работу две цифровые станции Московского транспорта — на «Марьиной Роще» Большой кольцевой линии (БКЛ) и в терминале №1 Московского городского вокзала (МГВ) у станции «Нижегородская».

Отмечается, что контент для этих станций загружают дистанционно меньше чем за минуту. Так, пассажиры смогут оперативно получать информацию об изменениях в работе транспорта.

Помимо этого, во всех кассах метро и в 1,7 тысячи автоматов по продаже билетов теперь можно оплачивать поездки через СБП. Кроме того, СБП полноценно заработала на всех турникетах метро, речного транспорта, МЦК, а также на валидаторах наземного транспорта.

Мэр Москвы заявил об успешном завершении первого этапа испытаний беспилотного трамвая. Вскоре начнется второй этап — трамвай выйдет на маршрут с пассажирами.

В июле в Москве возобновили строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Достроить новую станцию Кольцевой линии, по словам Собянина, должны через четыре-пять лет. Мэр уточнил, что стройка длится с 1950 года.