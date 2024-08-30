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07:21, 30 августа 2024Бывший СССР

Сосед Лукашенко рассказал о поездке Путина на его малую родину

Сосед Лукашенко: Путин приезжал к президенту Белоруссии в гости на малую родину

Фото: Russian Presidency / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в 2018 году приезжал к белорусскому коллеге Александру Лукашенко на малую родину — в агрогородок Александрия. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный житель и сосед Лукашенко Геннадий Николаенко.

«Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они: "Здравствуйте" — и дальше пошли. Здоровается всегда», — сказал сосед. Пресс-служба Лукашенко тогда сообщила, что главы двух стран отведали блины и драники в родном доме белорусского лидера, а также выпили воду из «считающегося целебным» родника.

Николаенко отметил, что соседство с президентом не доставляет ему никаких неудобств. Он подчеркнул, что Лукашенко уделяет своей малой родине много внимания — в селе есть асфальтовая дорога, чистая вода и канализация.

Ранее Александр Лукашенко пригласил в Белоруссию президента Вьетнама То Лама. Он также поздравил политика с избранием генсеком Центрального комитета (ЦК) Компартии (КПВ) страны.

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      Артём Верейкин
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