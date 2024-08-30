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18:02, 30 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о штурме российских военных под Часовым Яром в ДНР

Бригада «Север V»: ВС России ведут штурмовые действия в районе Григоровки в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут штурмовые действия под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в бригаде «Север V».

Уточняется, что тяжелые бои ведутся в районе населенного пункта Григоровка. По словам представителя бригады, продвигаться вперед армии России помогают операторы беспилотных летательных аппаратов.

29 августа в 24-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали взятие российскими военными почти половины Часова Яра. Сообщалось, что под контролем ВС России находится порядка 40 процентов территории города.

Также стало известно о продвижении российских солдат на купянском направлении. По словам подполковника Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко, оно было зафиксировано в районе населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка.

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      Екатерина Грищенко
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