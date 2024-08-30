Суд разрешил Блиновской продать квартиру за 90 миллионов рублей для погашения долга

В Москве суд разрешил Блиновской продать квартиру стоимостью 90 млн рублей

Начало событий в новости Блиновская покроет долги по уголовному делу за счет продажи имущества

В Москве суд разрешил Елене Блиновской продать квартиру стоимостью 90 миллионов рублей для погашения долга перед налоговой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

На заседании судья постановил удовлетворить ходатайство стороны защиты об освобождении указанной квартиры от обеспечительного ареста.

Ранее сообщалось, что полученной от продажи имущества блогера Елены Блиновской суммы хватит для закрытия долга перед налоговой службой в рамках уголовного дела. Такая возможность есть — признать себя банкротом и за счет проданного имущества погасить задолженность по уголовному делу, которая составляет 918 миллионов рублей. Однако общий долг перед налоговой службой в размере 1,2 миллиарда рублей закрыть не удастся.