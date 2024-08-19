Блиновская покроет долги по уголовному делу за счет продажи имущества

Юрист Морозов: суммы от продажи имущества Блиновской хватит на закрытие долга

Полученной от продажи имущества блогера Елены Блиновской суммы хватит для закрытия долга перед налоговой службой в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Ивана Морозова.

По его словам, в ходе процедуры банкротства есть возможность за счет проданного имущества погасить задолженность по уголовному делу, которая составляет 918 миллионов рублей. Однако общий долг перед налоговой службой в размере 1,2 миллиарда рублей закрыть не удастся.

Находясь в СИЗО, Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании себя банкротом. Заседание продолжится 6 ноября.

Блогер нашла покупателя на одну из своих квартир, за которую планирует выручить 90 миллионов рублей. Второе жилье она уже продала за 70 миллионов рублей. В настоящее время Блиновская добивается снятия ареста с автомобилей Bentley и Lamborghini, мотоцикла Harley, моторной лодки, снегоболотохода и гидроцикла, чтобы вырученные средства направить на погашение долга.

14 августа сообщалось, что Савеловский суд Москвы продлил срок ареста «королеве марафонов» Елене Блиновской на полгода.