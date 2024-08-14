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18:35, 14 августа 2024Силовые структуры

Суд продлил срок ареста «королеве марафонов» Блиновской

Савеловский суд Москвы продлил срок ареста Блиновской на полгода

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы продлил срок ареста «королеве марафонов» Елене Блиновской на полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказано в сообщении.

Как уточняет ТАСС, Блиновская будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Первое заседание по делу блогера проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что долг «королевы марафонов» увеличился на 1,2 миллиона рублей. При этом общая сумма задолженности Блиновской перед государством превышает 1,2 миллиарда рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, при посредничестве супруга Блиновская уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Кроме того, блогер легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также, действуя вместе с сообщниками, неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконного перевода денег с их счетов.

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      Варвара Кошечкина
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