Суд продлил срок ареста «королеве марафонов» Блиновской

Савеловский суд Москвы продлил срок ареста Блиновской на полгода

Савеловский суд Москвы продлил срок ареста «королеве марафонов» Елене Блиновской на полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказано в сообщении.

Как уточняет ТАСС, Блиновская будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Первое заседание по делу блогера проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что долг «королевы марафонов» увеличился на 1,2 миллиона рублей. При этом общая сумма задолженности Блиновской перед государством превышает 1,2 миллиарда рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, при посредничестве супруга Блиновская уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Кроме того, блогер легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также, действуя вместе с сообщниками, неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконного перевода денег с их счетов.