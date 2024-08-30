Троих устроивших диверсию на железной дороге под Белгородом россиян осудили

В Белгороде трое мужчин получили до 17 лет колонии за поджог ж/д оборудования

Белгородский областной суд признал троих мужчин виновными в том, что они подожгли железнодорожное (ж/д) оборудование в Старооскольком округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России.

Фигуранты обвиняются по статье о диверсии. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 17, 16 и 14 лет. Они будут отбывать его в колонии строгого режима.

По информации пресс-службы ведомства, суд установил, что трое граждан России получили задание от представителей антироссийских структур поджечь ж/д оборудование на территории Страооскольского городского округа для того, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. За это им обещали некое денежное вознаграждение. Отмечается, что они делали видеоотчеты и отправляли их заказчикам, за что получили оплату в размере около 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что официантка и двое ее друзей, задержанные за поджог электровоза в Москве, признались, что совершили преступление по заданию Украины. За поджог украинские кураторы пообещали им две тысячи долларов.