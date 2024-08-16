За поджог электровоза украинские кураторы пообещали задержанным две тысяч долларов

Shot: задержанные признались в поджоге электровоза по заданию Украины

Официантка и двое ее друзей, задержанные за поджог электровоза в Москве, признались, что совершили преступление по заданию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, фигуранты рассказали, что украинские кураторы пообещали им за поджог две тысячи долларов (около 180 тысяч рублей). Сумму они должны были перевести на элеткронный кошелек.

Сотрудники МВД и ФСБ нашли поджигателей в квартире в Лобне. Им от 20 до 24 лет. К месту диверсии поджигателей привезла мама одного из них, следователи выясняют, было ли ей известно о планах приятелей.

Ночью 15 августа загорелся электровоз, возгорание заметил машинист. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь. На месте происшествия правоохранители нашли обгоревшие перчатки, оплавленные бутылки и горловину от канистры. Возбуждено уголовное дело о теракте.

17 июля сообщалось, что в подмосковном Одинцово неизвестные подожгли электровоз.

