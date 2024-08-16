Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:40, 16 августа 2024Силовые структуры

За поджог электровоза украинские кураторы пообещали задержанным две тысяч долларов

Shot: задержанные признались в поджоге электровоза по заданию Украины

Кадр: Telegram-канал BAZA

Официантка и двое ее друзей, задержанные за поджог электровоза в Москве, признались, что совершили преступление по заданию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, фигуранты рассказали, что украинские кураторы пообещали им за поджог две тысячи долларов (около 180 тысяч рублей). Сумму они должны были перевести на элеткронный кошелек.

Сотрудники МВД и ФСБ нашли поджигателей в квартире в Лобне. Им от 20 до 24 лет. К месту диверсии поджигателей привезла мама одного из них, следователи выясняют, было ли ей известно о планах приятелей.

Ночью 15 августа загорелся электровоз, возгорание заметил машинист. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь. На месте происшествия правоохранители нашли обгоревшие перчатки, оплавленные бутылки и горловину от канистры. Возбуждено уголовное дело о теракте.

17 июля сообщалось, что в подмосковном Одинцово неизвестные подожгли электровоз.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      Стало известно о падении ракеты «Точка-У» возле энергетического объекта под Курском

      Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ с натовским оружием в Курской области

      Обновился рейтинг Путина среди россиян

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Лукашенко подготовился к «отражению пакостей» в отношении Белоруссии

      За поджог электровоза украинские кураторы пообещали задержанным две тысяч долларов

      В России медведь ворвался на площадку с детьми и попал на видео

      Трое поджигателей электровоза в Москве попались силовикам

      В России представили новую экипировку для экипажей бронетехники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше