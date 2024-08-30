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12:03, 30 августа 2024Экономика

Цена золота обновила очередной максимум

«Ъ»: цена золота поднялась до 7,37 тысячи рублей за один грамм

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Цена золота на Московской бирже побила очередной рекорд, дойдя 29 августа до 7,37 тысячи рублей за один грамм. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Больше этот драгоценный металл стоил 12 апреля, когда его цена доходила до 7,49 тысячи рублей за один грамм. Золото дорожает уже третью неделю подряд. За последние пять дней его цена выросла почти на пять процентов.

По информации Investing.com, в четверг стоимость золота на спот-рынке увеличилась на 0,8 процента, до 2,52 тысячи долларов за тройскую унцию. Это недалеко от исторического максимума, достигнутого 20 августа. Тогда унция выросла в цене до 2,53 тысячи.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов объяснил подорожание золота нестабильностью в мировой экономике. В частности, все чаще звучат прогнозы о рецессии экономики США, а на фондовых площадках всего мира появились первые признаки кризиса. В такой ситуации инвесторы стремятся уйти из привычных спекулятивных сбережений в более надежные. Например, в золото.

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