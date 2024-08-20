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11:50, 20 августа 2024Экономика

Экономист объяснил причину роста стоимости золота

Экономист Ордов объяснил рост стоимости золота нестабильностью мировой экономики

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Рост стоимости золота связан с нестабильностью в мировой экономике, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причину повышения цены на этот драгоценный металл.

«Сейчас мы видим усилившиеся слухи о возможной рецессии американской экономики как крупнейшей в мире. Мы все более отчетливо видим уже не первые очередные звоночки в рамках азиатских фондовых рынков и потенциального кризиса на фондовых площадках всего мира. Все это на фоне высокой инфляции приводит к выходу инвесторов из привычных спекулятивных сбережений в более надежные, и золото в этом числе является одним из приоритетов», — объяснил экономист.

Если раньше все старались найти тихую гавань в виде американских долговых государственных облигаций, то сейчас доверие к этим инструментам сократилось, и, по сути, никакого надежного аналога, кроме золота, который можно было бы пощупать, у которого годами сформировано абсолютное признание со стороны всех участников рынка, нет

Константин Ордовэкономист

Кроме того, он отметил, что многие страны в последние годы уделяют больше внимания своим золотым резервам.

«Это формирует повышенный интерес, но золота от этого больше добывать не стали. Естественно, надо разделять физическое золото и монетарное, то есть это история, где мы видим, что физического золота — ограниченное количество, а вот различного рода депозиты в эквиваленте золота, бумажное золото тоже формируют этот диссонанс и повышенный спрос на само физическое золото. Как следствие, этот дефицитный ресурс начинает повышаться в цене, и пока мы не успокоили рынки и не поняли, что происходит с мировой экономикой, золото вполне имеет себе перспективы продолжить дорожать», — заключил специалист.

Биржевая цена золота впервые в истории превысила отметку 2550 долларов за унцию, передает ТАСС со ссылкой на данные площадки Comex. Как отметил Bloomberg, цена стандартного золотого слитка впервые в истории превысила миллион долларов США.

Аналитики считают, что в дальнейшем стоимость этого драгметалла продолжит расти.

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