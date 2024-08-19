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14:41, 19 августа 2024Экономика

Рекордный рост цен на золото связали с принимаемыми в США решениями

Аналитик Чернов: стоимость тройской унции золота будет стремиться к уровню $3000

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Возобновившийся рост мировых цен на золото до рекордных отметок (16 августа 2538 долларов за тройскую унцию) связан, в частности, с ослаблением опасений участников рынка по поводу рецессии в США на фоне ожидающегося снижения ставок американской Федеральной резервной системой (ФРС), считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с мнением которого ознакомилась «Лента.ру».

В прошлом месяце ️глава ФРС, которая с июля прошлого года удерживает ставки на рекордном с 2001 года уровне 5,25-5,5 процента, допустил, что к их снижению приступят уже в предстоящем сентябре. На фоне неожиданно слабых данных американского рынка труда за июль, которые восприняли как сигнал приближающегося спада экономики США, произошел обвал котировок по всему миру, также временно подешевело и золото. После того как появилась информация о том, что число новых заявок на пособие по безработице в стране сократилось, фондовый рынок США отыграл падение.

«До конца года мы прогнозируем повышение цен на золото до 2,58–2,7 тысячи долларов за тройскую унцию с последующей коррекцией и новой долгосрочной восходящей волной с таргетом три тысячи долларов. Росту цен на драгметалл будет способствовать переход ФРС к длительному периоду снижения ключевой ставки», — говорится в прогнозе эксперта.

Ранее стало известно, что доля золота в международных резервах России достигла 29,8 процента, а его стоимость выросла до 179,6 миллиарда долларов.

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