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20:47, 30 августа 2024Мир

Украину обвинили в двойных стандартах из-за нежелания эксгумировать жертв Волынской резни

PAP: Польша обвинила Украину в двойных стандартах из-за Волынской резни

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Институт национальной памяти (IPN) Польши обвинил Украину в двойных стандартах из-за отказа эксгумировать тела жертв Волынской резни. Об этом в интервью польскому агентству PAP заявил директор института Кароль Навроцкий.

«Они согласны с эксгумацией немецких солдат, которых после 1941 года уничтожили на территории тогдашнего Советского Союза, и не согласны с эксгумацией польских жертв. Как директор IPN и историк, я не в состоянии понять, почему они не соглашаются на эксгумации польских мирных жертв», — сказал он.

Навроцкий подчеркнул, что украинская сторона при этом согласилась эксгумировать тела 74 солдат вермахта.

Ранее депутат польского парламента Януш Ковальский призвал объявить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу персоной нон грата в Польше из-за слов о Волынской резне.

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      Виктория Кондратьева
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